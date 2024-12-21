İl Hakem Kurulu hafta sonunda oynanacak 2. Amatör Küme Büyükler Ligi, U 16 Final Grubu ve U 15 Ligi grup maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
2. Amatör Küme’de ilk iki mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor ile Buharaspor arasındaki kritik maçı İlhan Aycan yönetecek.
Haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:
U 16 FİNAL GRUBU: Mimar Sinanspor- Vefa Gençlikspor: Nuriye Çınar Bal, Merve Esen, Serhat Emin Arduç.
U 15 LİGİ: Sungurlu Belediyespor- İskilipgücüspor: Emre Çelikcan, Yunus Emre Tok. Berkay Buyuk. Alaca Belediyespor- Gençlerbirliği: Mertcan Öğreten, Edanur Dölkeleş, Ali Arda Doğan. Kargıgücüspor- Osmancık Belediyespor: Lütfican Arduç, Halil İbrahim İnan, Hasanberk Soytemiz. Osmancık Kandiberspor- Çorum Anadolu FK: Atahan Demir, Yiğit Eymen Asiltürk, Meriç Devran Demiral. İskilipspor-Vefa Gençlikspor: İsmail Sırma, Fırat Eren Dibek, Ebubekir Kılcıb. Hattuşa Gençlikspor- HE Kültürspor: Muhammet Fatih Karagöz, Mevlüt Dişçeken, Sultan Sol. Gençlik Mimar Sinanspor- İl Özel İdarespor: Tunahan Çağrı Zengin, Erdem Okumuş, Nezgidar Abukan.
2. AMATÖR KÜME: Sungurlu Belediyespor- Buharaspor: İlhan Aycan, Erdal Uncuer, Ebubekir Kılcı. Oğuzlar Belediyespor- Krgıserispor: Muammer Tekmen, Muhammed Yıldırım, Taha Rahmi Atılgan. Dodurga Belediye Beyliğispor- Düvenci Belediyespor: Ramazan Boyraz, Uğur Koçak, Efe Ataç.