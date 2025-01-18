1. ligde Fatih Karagümrük’de yeni Teknik Direktör Orhan Ak oldu. Orhan Ak yeni takımının başında ilk çalışmasına çıktı.

Sezona Şenol Can yönetiminde başlayan Fatih Karagümrük’de daha sonra ayrılık kararı alınmış ve yerine yardımcısı David Sassarini getirilmişti.

İkinci yarı öncesinde Karagümrük yönetimi takımın başına eski milli futbolcu ve teknik adam Orhan Ak’ı getirdi. Bundan önce bir çok teknik adamın ekibinde görev yapan Orhan Ak ile birlikte eski Galatasaray’lı Volkan Arslan’da antrenör olarak görve başladı.

Orhan Ak ve ekibi yeni takımları ile ilk antrenmanlarına çıktılar.