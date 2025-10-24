Kargı Belediyesi tarafından düzenlenen Kargı Panayırı kapsamında atletizm yarışması gerçekleştirildi.

Yıldız erkekler, yıldız kızlar, genç erkekler ve genç kızlar olmak üzere dört kategoride düzenlenen yarışa yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

İlçe girişinden başlayarak belediye binası önünde son bulan yarışta yıldız erkeklerde Emirhan Ak ve Alparslan Camcı birinciliği paylaştı.

Yıldız kızlarda Melike Öztürk, genç erkeklerde Eren Kaya, genç kızlarda da Demet Tarhan birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Komiser Çağatay Özyılmaz ve Kargı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ayhan Bodur tarafından verildi.

Dereli, Kargı Panayırı'nın sadece bir gelenek değil, aynı zamanda gençleri spora, rekabete ve dayanışmaya teşvik eden bir kültür mirası olduğunu belirterek, yarışmalara katılanları tebrik etti.