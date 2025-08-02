Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline başarılı çalışmaları nedeni ile belge verdi.

Kaymakam Tayfun Yılmaz İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Gümüş, Gençlik Merkezi Müdürü Gamze Değirmenci ve müdürlük personeli Gamze Cebeci’ye başarı hizmetleri nedeni ile belge verdi.

Kaymakam Tayfun Yılmaz ilçe gençliğinin spora ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi konusundaki başarılı çalışmaları nedeni ile Spor Müdürlüğünü tebrik etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.