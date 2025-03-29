Badminton İl Temsilcisi Eren Murat Güngör, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’dan teşekkür belgesi verildi.

Osmancık ilçesinde 28 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yapılan İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası ve Bedensel Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonasının düzenlenmesinde gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı Osmancık Kaymakamı Furkan Duman tarafından Badminton İl Temsilcisi ve aynı zamanda milli takım antrenörü Eren Murat Güngör’e teşekkür belgesi verildi.

Belgeyi kaymakam adına İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz verdi.