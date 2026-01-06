Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp' i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette; Sungurlu’da planlama süreci devam eden imar revizyonunun ardından uygulanması öngörülen kentsel dönüşüm projeleri ele alındı. Görüşmede şehircilik ilkeleri doğrultusunda imar düzenlemeleri, kent estetiğini esas alan yeni planlama yaklaşımları ile ilçede sürdürülebilir bir kentsel dönüşümün nasıl hayata geçirilebileceği konularında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin son derece verimli geçtiğini ifade eden Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere; Sungurlu’nun geleceğine yön verecek projeler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu belirterek nazik misafirperverlikleri, yapıcı değerlendirmeleri ve Sungurlu’ya verdikleri destek dolayısıyla Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp’e teşekkür etti.