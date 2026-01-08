Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Kick Boks İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi.

Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen il birinciliği müsabakalarına ilçe ve merkezden toplam 48 öğrenci katılım sağladı.

Point fight, kick light, müzikli form ve kreatif form olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Genç kızlar B point fight 55 kilo: 1.Nevin Angay (Fatih Anadolu Lisesi), 65 kilo: 1.Elif Zümra Şanlıtürk (Başöğretmen Anadolu Lisesi), 70 kilo: 1.Sena Ecrin Saçmacı (Fatih Anadolu Lisesi).

Genç erkek B point fight 57 kilo: 1.Muratcan Çalışkan (Dodurga ÇPL), 84 kilo: 1.Arda Boz (Bahçelievler Anadolu Lisesi).

Genç kızlar A point fight 70 kilo: 1.Yağmur Odabaş (Sınav Anadolu Lisesi).

Genç erkekler A point fight 63 kilo: Battal Can Bilan (Spor Lisesi), 69 kilo: 1.Boran Arif Odabaş (Şehit Emin Güner MTAL).

Genç kızlar A kick light 50 kilo: 1.Emine Yıldırım (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi), 2.Ebrar Köylü (Murat Yıldırım MTAL), 55 kilo: 1.Elis Su İrdeli (İnönü Anadolu Lisesi), 2.Melek Naz Göktaş (Haydar Öztaş Anadolu Lisesi), 60 kilo: 1.Nefes Dicle Ceylan (Spor Lisesi), 65 kilo: 1.Defne Sena Arslan (Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi), 2.Irmak Keser (Bahçelievler Anadolu Lisesi), +70 kilo: 1.Selcan Efe (Özel Çorum Boğaziçi Anadolu Lisesi), 2.Yağmur Su Şanan (Bahçelievler Anadolu Lisesi).

Genç erkekler A kick light 57 kilo: 1.İsa Uğur Ateş (Spor Lisesi), 63 kilo: 1.Mert Efe İçağası (Hitit Turizm MTAL), 74 kilo: 1.Göktuğ Emre Tarhan (Spor Lisesi), 79 kilo: 1.Oğuzhan Selçuk (Osmancık MEM).

Genç kızlar B kick light 50 kilo: 1.Ömür Köse (Murat Yıldırım MTAL), 55 kilo: 1.Ceylin Hayal Eker (Spor Lisesi), 65 kilo: 1.Sıla Uşak (Spor Lisesi), 2.Nehir Ergül (Bahçelievler Anadolu Lisesi).

Genç erkekler B kick light 57 kilo: 1.Ömer Faruk Taşlıtepe (Spor Lisesüi), 2.Hamza Zorlu (Osmancık Borsa MTAL), 3.Berkantr Yücel (İnönü Anadolu Lisesi) ve Akın Aktaş (Bilge Kağan Anadolu Lisesi), 63 kilo: 1.H.Baran Köymen (Bahçelievler Anadolu Lisesi), 2.M.Emin Öztemiz (Özel Bilge Koleji), 3.Devran Yargan (Özel Bilge Koleji), 69 kilo: 1.İ.Efe Özçiftçi (Başöğretmen Anadolu Lisesi), 2.Tuğra Yılmaz (Osmancık Borsa MTAL), 79 kilo: 1.Erdinç Seyfettin Kaya (Eti Anadolu Lisesi).

Genç erkek A kreatif form: 1.A.Baki Çalışkuşu (Dodurga ÇPAL), 2.Mehmet Enes Öz (Dodurga ÇPAL).

Genç kızlar A kreatif form: 1.Şüheda Kahraman (Halk Eğitim), 2.Aleyna Fındık (Fatih Anadolu Lisesi).

Genç erkekler B müzikli form: 1.Vefa Yağız Sağlam (Başöğretmen Anadolu Lisesi).

Genç kızlar B müzikli form: 1.Eylül Gökkaya (Eti Anadolu Lisesi), 2.Edanur Ciğerci (Spor Lisesi), 3.Asya Aydaş (Ahlatcı Kuyumculuk MEM).

Genç erkekler B kreatif form: 1.Uğur Bayraklı (Mimar Sinan Anadolu Lisesi).

Genç kızlar B kreatif form: 1.Ecrin Hacer Saltan (Cumhuriyet Anadolu Lisesi), 2.Canan Cingöz (Bahçelievler Kız MTAL).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları verilirken, sıkletlerinde birinci olan öğrenciler Çorum'u gruplarda temsil etmeye hak kazandı.