İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

Müdürlük bünyesinde görev yapan teknik personel tarafından düzenlenen eğitim programıyla, kırsal üretimde verimliliğin artırılması, hayvan ve ürün sağlığının korunması ile kaliteli üretimin yaygınlaştırılması amaçlandı.

Eğitim kapsamında kadın çiftçilere; süt sağımında hijyen ve doğru uygulamalar, buzağı bakım ve besleme esasları, peynir yapımı ile meyve ve sebzelerde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Uygulamalı anlatım ve örneklerle desteklenen eğitimlerde, katılımcıların soruları teknik personel tarafından yanıtlanırken, günlük üretimde karşılaşılan sorunlara yönelik pratik çözümler de paylaşıldı.

Kadın çiftçilerin eğitime gösterdiği yoğun ilgi ve aktif katılım, programın verimliliğini artırdı.

Kadın üreticilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bu tür eğitim çalışmalarının, tarımsal üretimde kalite ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.