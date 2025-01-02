Liseli Gençler A ve B kategorilerinde Kick Boks İl birinciliğinde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda iki gün süren il birinciliğinde toplam 42 sporcu mücadele etti. Merkez’in yanı sıra Sungurlu ve Osmancık’tan da sporcuların katıldığı il birinciliğinde müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

İl birinciliğinde sıkletlerinde birinci olan sporcular 13-16 Şubat tarihlerinde Ordu’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:.

Genç erkekler A point fight: 69 kilo: 1.Boran Arif Odabaş.Genç erkekler A kick light: 57 kilo: 1.İsa Uğur Ataş, 63 kilo: 1.Ali Şahin, 69 kilo: 1.Şahin Çelik, 74 kilo: 1.Muharrem Enes Yağlı, 89 kilo: 1.Osman Melih Dölcü.Genç kızlar A point fight: 50 kilo: 1.Özge Şahin, 2.Elisa Keltepe, 3.Azra Masaloğlu, 4.Buse Çeşitoğlu. 55 kilo: 1.Merve İçtüzer, 65 kilo: 1.Irmak Karadoğan, 2.İrem Yalınkılıçlı. 70 kilo: 1.Gizem Keskin, +70 kilo: 1.Edanur Akay, 2.Selcan Efe.

Genç kızlar A kick light: 50 kilo: 1.Nazlıcan Aksoy, 55 kilo: 1.Ebrar Köylü, 65 kilo: 1.Meleknaz Gökbaş.

Genç erkekler B point fight: 63 kilo: 1.Kemal Kayra Palabıyık.Genç erkekler B kick light: 57 kilo: 1.Berkant Yücel, 63 kilo: Arda Amir, 2.Tuğra Yılmaz, 69 kilo: Çınar Ilıman, 74 kilo: 1.Göktuğ Emre Tarhan, 79 kilo: 1.Erdinç Seyfettin Kaya.Genç kızlar B point fight: 50 kilo: 1.Nevin Anar, 2.Cemre Masaloğlu, 3.Esme Zelal Alkan. 60 kilo: 1.Yağmur Odabaş, 65 kilo: 1.İlaydanur Alımcı.

Genç kızlar B kick light: 50 kilo: 1.Ömür Köse, 2.Tuana Sena Ağca. 55 kilo. 1.Nefes Dicle Ceylan, 2.Elif Su İrdeli. 70 kilo: 1.Melek Nur Göktaş.Genç erkekler B müzikal form: 1.Hüseyin Ayberk Alataş.Genç kızlar B müzikal form: 1.Müberra Ünsal, 2.Fatma Meyra Ateş.Genç erkekler A kreatif form: 1.Osman Coşar.Genç kızlar B kreatif form: 1.Eylül Gökkaya.