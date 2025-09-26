U 18 ligine katılacak takım sayısı artması nedeni ile yeni bir teknik toplantı yapılacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan Futbol Federasyonunun U 17 ligini kaldırması ve bu doğumlu sporcuların U 18 liginde oynayacağı yönündeki kararı sonrasında bu kategoride mücadele edecek takım sayısı arttığını söyledi.

Ayan bunun için U 18 liginin teknik toplantısının 29 Ekim pazartesi günü saat 17’de ASKF Toplantı Salonunda yapılacağını söyledi. Ayan U 18 liginde mücadele edecek takım sayısının 14 olduğunu buna göre yeni statü grup ve kura çekimi yapılacağını açıkladı.