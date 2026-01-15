Çorum FK yarın akşam evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki çalışmasına tüm futbolcular katıldılar.

Fitnes salonunda ısınma aktivasyon hareketleri ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman daha sonra sahada pas çalışması ile devam etti.

Ardından Adana Demirspor maçının oyun taktiğini çalıştıran Teknik Heyet bu çalışmada atak sonlandırma üzerinde durdu.

Teknik Heyet futbolculardan rakibin ani atağa çıkmasına izin vermemek için mutlaka atağı sonuçlandırma ve oyunu durdurmalarını istedi.

Rakibin ani ataklarına izin vermemek için basit top kaybı istemeyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu bu konuda futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Çalışmanın son bölümünde ise iki kaleli oyun oynatan teknik heyet bu bölümde futbolculardan yüksek tempo istedi.

Kırmızı Siyahlı takım Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik antrenmanla tamamlayacak ve ardından kampa girecek.