Geçen sezon Süper Lig’e veda eden ve bu sezon TFF 1. Lig’de düşme hattında yer alan Adana Demirspor, transfer yasağı, puan silme cezaları, ağır yenilgiler ve ekonomik sıkıntıların gölgesinde mücadele ediyor. Mavi-lacivertli ekip, tüm bu olumsuzluklara rağmen Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor, bu sezon yalnızca sahadaki sonuçlarla değil, saha dışındaki sorunlarla da mücadele ediyor.

Kulübün yaşadığı transfer yasağı, puan silme cezaları ve ekonomik sıkıntılar, takımın ligdeki konumunu doğrudan etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Mavi-lacivertli ekip, tüm bu olumsuzluklara rağmen Çorum FK maçı hazırlıklarını kararlılıkla sürdürüyor.

Ligin 20. haftasında Esenler Erokspor karşısında 5-0’lık ağır bir yenilgi daha alan mavi-lacivertli takım, kulüp tesislerinde teknik direktör Kubilayhan Yücel yönetiminde yoğun antrenman programı uyguluyor. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanlar, pas ve top kapma çalışmalarıyla sürüyor. Antrenmanın son bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde duruluyor.

Teknik direktör Kubilayhan Yücel, zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Erokspor karşısında aldığımız skor hepimizi üzdü. Ancak bu maçta takılı kalamayız. Önümüzde Çorum FK karşılaşması var ve buna en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Kadromuz bu lig için yeterli olmayabilir ama sahaya çıktığımızda formanın hakkını vermek zorundayız. Bu şartlar altında ayakta kalmanın tek yolu birlikte hareket etmek. Oyuncularıma güveniyorum. Çorum FK maçında daha dirençli, daha istekli bir Adana Demirspor izlettirmek istiyoruz.” dedi.