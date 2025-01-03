Çorum Futbol Hakemleri klasmanda düdük çalacak ancak bayrak kaldıracak yardımcı hakem yine yok.

Futbol Federasyonu bu sezon devre arasında yaptığı klasman sınav sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Klasman Hakemi olarak düdük çalan Ahmet Ecevit ligin ikinci yarısında da bu klasmanda düdük çalmaya devam edecek. Bölgesel Hakem Ertuğrul Ramazan Boyraz bu görevine ikinci yarıda da devam edecek.

İl Hakem Kurulu tarafından Bölgesel Kadın Hakem olarak önerilen Nuiye Çınar Bal bir yıl aranın ardından yeniden bu ligde düdük çalmaya hak kazanırken Bölgesel Yardımcı hakem olarak önerilen Özkan Dağ ve Mertcan Öğreten ise il hakemi olarak devam edecekler.

Bölgesel Hakemliğe önerilen il hakemi Abdullah Enes Gökgüney yapılan sınavda başarılı olarak Çorum’un Bölgesel Ligde düdük çalacak ikinci ismi oldu.

Çorum’un Klasmandaki orta hakem sayısı raporlu olan Celal Bayraklı ile beşe yükselirken yardımcı hakemi ligin ikinci yarısında da yok. Bölgesel Ligde gözlemci olarak ise Mustafa Bıçakcı, Özcan Genel ve Özgür Demirci görev yapmaya devam edecekler.