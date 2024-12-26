Yeni Stadyumda Misafir tribündeki koltuklar yenileniler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Ankaragücü maçında deforme olan 200 civarında koltuk olduğunu diğer bölümlerde 700’den fazla bozulan koltuğun yenileneceğini söyledi.

İl Müdürü Hüseyin Şahin koltuk yenileme çalışmalarını inceledi. Pazar günü oynanan Ankaragücü maçında misafir tribündeki 200’den fazla koltuğun deforme olduğunun tesbit edildiğini belirterek ‘Bu bozulan koltukların yenilenmesinin yanında diğer bölümlerde de kullanılamayacak duruma gelen yaklaşık 700 koltuk tesbit edildi. Bu koltukların tamaımının yenilenmesi için çalışma başladı. Bir sonraki maça kadar koltukların yenilenme işlemi tamamlanacak’ dedi.