Okullararası Yıldızlar ve Gençler Korfbol il birinciliğinde kupalar sahiplerini buldu.

Gençlerde dört yıldızlarda ise iki okulun mücadele ettiği il birinciliğinde yıldızlarda Bahçeşehir Koleji Gençlerde ise Spor Lisesi birincilik kupasının sahibi oldu.

Atatürk Spor Salonunda yapılan yıldızlarlar Korfbol il birinciliğinde iki okulun tek maçlı il birinciliğinde Bahçeşehir Koleji rakibini yenerek birinci olurken Sultan Abdulhamithan Ortaokulu ise ikincilik kupasını aldı.

Gençler kategorisinde ise dört okul mücadele etti. Yaptığı üç maçını da kazanan Spor Lisesi bu sezonki ilk şampiyonluğu Korfbol da alırken iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan Mimar Sinan Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasını aldı. Ada Koleji takımı bir galibiyet iki mağlubiyet ile üçüncü olurken Bilgi Koleji takımı ise puansız olarak dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.