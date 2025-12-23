1. Amatör Küme’de heyecan hafta sonu oynanan üç maçla başladı.

Grupta ilk hafta maçlarında ligin iki favorisi gösterilen Sungurlu Belediyespor ve Mimar Sinanspor takımları ilk haftayı deplasmanda farklı galibiyetler ile tamamlayarak iddialırını ortaya koydular.

Sezona Bölgesel Amatör Lig hedefi ile başlayan Sungurlu Belediyespor ilk hafta maçında İskilipspor deplasmanında 4-0’lık galibiyet ile dönerek lige üç puanla başladılar.

Ligin diğer favori takımı Mimar Simanspor ise sazona iddialı transerlerle giren Alaca Belediyespor deplasmanında tecrübesi ile maçı 4-0 gibi farklı skorla kazanarak yarışta 'bende varım' dedi.

İlk haftanın diğer maçında ise Kültürspor, Ulukavakspor karşısında 2-0’lık skorla üç puanın sahibi oldu.

Ligde ikinci hafta maçları 28 Aralık pazar günü oynanacak. İlk haftanın kazanan iki takımı Sungurlu Belediyespor evinde ilk maçını bay geçen Dodurga Belediye’yi konuk ederken Mimar Sinanspor ise sahasında Kültürspor’u konuk edecek. Ulukavakspor ile İskilipspor ise ilk galibiyetlerini almak için mücadele edecekler.