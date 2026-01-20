İlk kez düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvasında şampiyonluğu Ovasaray takımı kazandı. Final maçında Boğabağı Köyü’nü zorlu bir mücadele sonunda 2-1 yenenen Ovasaray takımı turnuvanın ilk şampiyonluğunu kazandı.

İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ASKF tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvada 48 takımın 12 grupta yaptığı maçlar sonunda grup birincilerinin tek maçlı eleme sistemi sonunda finale yükselen Ovasaray ile Boğabağı Köyü takımları pazar akşamı Mimar Sinan sahasında şampiyonluk maçında karşılaştı.

Maçın başlarında Osman’ın golü ile Boğabağı Köyü takımı 1-0 öne geçti. Ovasaray takımı tecrübeli futbolcuları Hakan Baş ve Oğuzhan Kaya’nın golleri ile rakibini zorlu bir mücadele sonunda 2-1 yenerek turnuvanın ilk şampiyonluğunu kazandı.

Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında Elmapınar Köyü takımı Karacaköy’ü 4-0 yenerek üçüncülük kupasını alırken Karacaküy ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Turnuvanın ödül törenine Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Milliyetci Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Serdar Avcu, Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk, İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldılar.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ve turnuvaya destek veren kurum ve kişilere ödülleri verildi.