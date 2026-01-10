1. Köyler arası Kardeşlik futbol turnuvasında finalin adı bugün konuyor. Bugün oynanacak yarı final maçlarını kazanan takımlar finale yükselecek.

48 takımın 12 grupta mücadelesi sonunda gruplarında ilk sırada yer alan takımların tek maçlı eleme sistemine göre oynanan maçlar sonunda yarı finale yükselen dört takım yarın akşam Mimar Sinan sahasında karşılaşacaklar.

Saat 18’de oynanacak ilk maçta Elma Pınarı FK ile Ovasarayspor takımları karşılaşacak. Bu maçın ardından ise ikinci finalisti belirlemek için ise saat 19.30’da Boğabağı Köyü ile Karacaspor kulübü takımları karşılaşacaklar.

Bu iki yarı final maçını kazanan takımlar 18 Ocak’ta şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçına çıkacaklar.