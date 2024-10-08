Afyon’da yapılan Küçükler En iyiler seçme Türkiye Şampiyonasında ilk sekizde olan üç sporcumuz ‘En iyiler’ müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandılar.

Küçük erkeklerde altıncı olan Yiğit Hüseyin Subaşı altıncı, yedinci olan Çorum Belediyespor’dan Berat Özemir ve küçük kızlarda sekizinci olan Çorum Aranespor’dan Elif Duru Becer en iyiler müsabakalarında oynamaya hak kazandılar.

4-5 Ekim tarihleri arasında Afyonkarahisar’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında küçük erkeklerde 165 sporcu ilk sekize girmek için mücadele etti.

Konya’dan Ali Enes Seren’in birinci olduğu küçük erkekler kategorisinde Arenaspor’dan Yiğit Hüseyin Subaşı altıncı Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir yedinci olarak en iyiler müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı. ÇorumArenaspor’dan Ali Sait Akdoğan 17. oldu.

142 sporcunun mücadele ettiği küçük kızlarda ise Ankara’dan Elif Su Yönter birinci olurken Çorum Arenaspor’dan Elif Duru Becer sekizinci olarak en iyelerde mücadele etmeye yak kazandı.

Aynı kulüpten Burcu Asel Turcer 17. Elif Nur Koç ise 25. oldular.