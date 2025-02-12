Çorum Amatör futbolunun köklü kulüplerinden HE Kültürspor’u devralan isim değişikliğini sezon sonunda yapacak olan Başkan Soner Demirci ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr, Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ettiler.

Yeni sezonda Kültür19spor olarak amatör liglerde mücadele edecek kulüp başkanı Soner Demirci ile Başkan Yardımcıları Arslan Kaynar ve Yunus Yıldırım, Alt Yapı Sorumlusu Yılmaz Arslanoğlu ile birlikte Belediye Başkanı Dr Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çorum Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında HE Kültürspor Başkanı Soner Demirci amatör sporun içinden gelenler olarak böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ve amaçlarının gençlere spor yapma imkanı sağlamak olduğunu belirterek bu konuda Belediye’nin desteklerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Kültürspor yeni yönetime başarılar diledi ve Belediye olarak amatör spora büyük önem verdiklerini ve maddi manevi hep yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Ziyaret sonunda HE Kültürspor yönetimi Aşgn’a ismi yazılı forma, Aşgın ise saat kulesi maketi hediye etti.