Beltaş 1. Amatör Küme’de 5. maçlar sonunda HE Kültürspor takipcilerinin puan kaybettiği haftada liderliğini puan farkı ile sürdürdü.

Ligin 5. hafta maçında Gülabibeyspor önünde zorlansada ilk yarıda bulduğu tek golle üç puanı alarak ayrılan Kültürspor 13 puanla liderliğini sürdürdü. Gülabibeyspor ise haftayı puansız kapattı.

Haftaya ikinci sırada giren Alaca Belediyespor alt sıralardan uzaklaşmak isteyen İskilipspor ile deplasmanda oynadığı maçta gol yollarında başarılı olamayınca sahadan 0-0 beraberlik ve bir puanla ayrıldı. Bu sonuçla Alaca Belediyespor 10 puanla ikinci sıradaki yerini korurken İskilipspor ise 6 puana yükseldi.

Diğer Alaca temsilcisi ise ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçta Osmancıkgücü deplasmanında ikinci yarıda rakibinin geri dönmesine engel olamadı. Osmancıkgücü güçlü rakibi önünde ikinci yarıdaki mücadelesi ile maçı 3-3 bitirerek ligdeki ikinci beraberliğini aldı. Alacagücüspor ise 9 puanla üçüncü sırada kaldı.

Haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren maçında ise İskilipgücüspor sahasında Ulukavakspor’u tek golle geçti. İskilipgücüspor rakibini yenerek ikinci galibiyetini aldı ve 7 puana yükselerek sıralamada iki basamak birden yükseldi. Ulukavakspor ise beşinci hafta maçından da puansız ayrıldı. 1. Amatör Küme’de altıncı hafta maçları pazar günü oynanacak. Haftanın kritik maçında lider Kültürspor ile ikinci sıradaki Alaca belediyespor arasında oynanacak