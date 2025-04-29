1. Amatör Küme’de şampiyonluk yarışını son maça taşımak isteyen Kültürspor, Alaca Belediyespor maçından 3-3 beraberlik ile ayrılarak umutlarını bitirdi.

Ligde ikinci ve üçüncü sırada bulunan iki takım Kültürspor ve Alaca Belediyespor takımları arasındati maçta Alaca takımı etkili başladı ve Ali Baran ve Orkal Oktay’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

İlk yarının son dakikasında Murat ile skoru 2-1 yapan Kültürspor ikinci yarıya umutlu başladı.

51. dakikada Sadık ile skoru 2-2 yapan Kültürspor galibiyet golü için yüklendi ancak 72. dakikada Ali Baran kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı ve Alaca Belediyespor’u yeniden öne geçirdi: 3-2. Alaca Belediyespor’dan Sezer 75. dakikada Orkal Oktay 88. dakikada kırmızı kart gördü Alaca takımı dokuz kişi kaldı. 90. dakikada Murat ile skoru 3-3 yapan Kültürspor kalan bölümde galibiyet golünü bulamadı.

Maçtan 3-3 beraberlik ile ayrılan Kültürspor iki puan kayıpla şampiyonluk umutlarını bitirdi. Maç sonu Kültürspor’dan Alihan ve Murat kırmızı kart gördüler.