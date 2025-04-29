1. Amatör Küme’de son maçlar öncesinde Alacagücüspor takımı şampiyonluğu garantiledi.

Evinde Ulukavakspor’u 5-1 yenen Alacagücüspor takipcisi Kültürspor’un evinde Alaca Belediyespor ile 3-3 berabere kalması ile son maçlar öncesinde matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi. Alacagücüspor tarihi bir başarıya imza attı.

Sarı Lacivertli takım kuruluşunun ikinci yılında ikinci şampiyonluk kupasını kaldıracak. Önceki sezon kuruluşunu tamamlayarak 2. Amatör Küme’de mücadele eden Alacagücüspor şampiyon olarak 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi başardı.

Alacagücüspor bu sezonda kurduğu kadro ile şampiyonluk hedefi ile başladığı sezonda zorlu rakiplerini geride bırakarak zirveye oturdu.

Pazar günü evinde Ulukavakspor ile karşılaşan Alacagücüspor rakibi önünde ilk yarıda zorlansada ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 5-1 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu ve liderliğini devam ettirdi.

Sarı Lacivertli takım takipcisi HE Kültürspor’un evinde Alaca Belediyespor ile 3-3 berabere kalınca rakibi ile puan farkı üçe çıktı ve ikili averaj üstünlüğü bulunan Alaca Belediyespor ligde son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantiledi.