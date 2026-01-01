Kulüplü Küçük Kızlar Voleybol’da yarı finalistler belli oldu. Yarı final maçları yarın akşam oynanacak. 12 takımın üçerli dört grupta yaptığı maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım çeyrek finale yükseldi.

Çapraz olarak oynanan eleme maçlarını kazanan dört takım yarı finale yükseldi. Dinamikspor A takımı Milli Eğitimspor’u, Dinamikspor B takımı Beden Eğitimi Öğretmenlerini, Gençlikspor takımı Eforspor’u Mecitözü Doğuşspor takımı da Çorum Voleybol takımlarını yenerek yarı finale yükseldiler.

Yarı final maçları yarın akşam Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Yarın saat 18’de ilk yarı final maçında Dinamikspor A takımı ile Gençlikspor takımı karşılaşacak. Saat 19.30’da ise Dinamikspor B takımı ile Mecitözü Doğuşspor finale yükselmek için karşılaşacak.

Bu maçları kaybeden takımlar saat 13’de üçüncülük dördüncülük kazananlar ise saat 14.30’da şampiyonluk maçında karşılaşacaklar,