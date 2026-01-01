Sakarlaspor’da bu sezon üçüncü teknik direktör Hakan Kutlu oldu. Sezona İrfan Buz ile başlayan ardından Teknik Direktör Serhat Sütlü ile devam eden yeşil siyahlılan genel kurulun ardından genç teknik adam Sütlü yönetime istifası sundu.

Sakaryaspor yeni yönetimi yaptığı görüşmeler sonunda Hakan Kutlu ile anlaşmaya vardı. Sezona Vanspor’da başlayan ve geçtiğimiz haftalarda kırmızı siyahlı takımdan ayrılan Kutlu bu sezon ikinci anlaşmayı Sakaryaspor ile yaptı. Sakarya temsilcisi, yeni teknik direktörünü yapay zekayla yapılan video ile duyurdu.