Kumar bağımlısı genç, kumar oynama isteğinden terapi ve dürtüleri kontrol altına alan ilaç tedavisiyle kurtuldu.

Kumarla 5 yıl önce üniversite öğrenciliği döneminde tanışan 28 yaşındaki M.Y. internette bahis oyunları oynamaya başladı.

Bahis oynama sıklığı her geçen gün artan genç, kısa sürede bağımlı oldu.

M.Y, üniversite sonrası iş hayatına atıldı ancak zararlı bağımlılığından kopamadı. Parasal kayıpla beraber psikolojisi de bozulan M.Y'nin sosyal ilişkileri bozuldu.

M.Y, ailesinin önerisiyle geçen yıl İzmir Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne başvurdu.

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Hüseyin Ozan Torun tarafından muayene edilen genç bir süre terapi gördü.

Terapi yöntemi işe yarasa da M.Y'de beklenen sonuca ulaşılamaması üzerine dürtüleri kontrol altına alabilen ilaç tedavisi uygulandı.

M.Y. 5 ay önce bağımlılıktan tamamen kurtuldu.

"İlaç, farklı bağımlılıklarda kullanılabiliyor"

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Ozan Torun da özellikle Kovid-19 salgınından sonra izolasyonla birlikte kişilerde kumar ve bahis bağımlılığının arttığını söyledi.

Her bağımlının tedavi ihtiyacının farklı olabileceğini anlatan Torun, bu nedenle önce bağımlılara ön değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Torun, kişinin yaşadığı sorunların boyutuna göre terapi yöntemleri bulunduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Motivasyonel görüşmeler, farkındalık yaratacak temelli görüşmeler yapıyoruz. İhtiyaç halinde kişinin klinik durumuna göre de uyguladığımız ilaç tedavileri oluyor. Buradaki en büyük sorunlardan biri kişinin içinden gelen dürtüyü, isteği kontrol edememesi. Kişi herhangi bir yerdeyken evde, işte, okuldayken bu kumar oynama isteği geldiği zaman kendisini durduramadığı için bu kontrolü sağlayabilecek, desteği artırabilecek çeşitli ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçlar kişinin bizim 'istek' dediğimiz dürtüyü biraz daha kontrol altında tutabilmesine, isteğin şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor. Farklı bağımlılıklarda da ilaç tedavisi kullanabiliyoruz."

Torun bağımlılıkla mücadelede, kişilerin bağımlı oldukları şeyin zararını fark etmesinin önemli olduğunu ifade ederek, bu nedenle terapilerde yaşadığı sorunları, bulunduğu durumu kendisinin fark etmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bağımlılıkların tedavisinin mümkün olduğunu, hastanede geçen ay açılan davranışsal bağımlılık polikliniğinin bağımlılara yönelik uygun tedaviler sunduğunu belirterek, "Birçok hastamız bağımlılığından kurtuldu." dedi.