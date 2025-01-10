Iğdır FK sezon başı olduğu gibi ara transfer döneminde de ligin en hızlısı olacak gibi görünüyor.

Yeşil Beyazlılar sezon başı büyük umutlarla transfer ettiği Dean Liço ve Kosta Aleksiç’i Boluspor’a verirken kırmızı beyazlı kulüpten forvet Da ile anlaştı,

Bu sezon başında Sırbistan’dan transfer edilen Kosta Aleksiç ligin ilk yarısında 17 lig ve 1 kupa 18 maçta forma giydi ve dört gol attı.

Yeşil beyazlı kulüben yine bu sezon ilk kez Türkiye’ye transfer olan 2000 doğumlu Dean Liço da ilk yarıda 15 lig bir kupa 16 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Boluspor bu iki transfere karşılık Daniel Avramovski’yi Iğdır FK’ya verdi.

Avromowski ligin ilk yarısında 17 lig ve 1 kupa maçında forma giydi.