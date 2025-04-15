1. Amatör Küme’de lider Alacagücüspor, ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İskilipgücüspor deplasmanında 7-0 galip gelerek zirvedeki yerini korudu.

Geçen hafta evinde lider Kültürspor’u yenerek zirveyi ele geçiren Alacagücüspor ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen İskilipgücüspor, deplasmanında ilk yarıdaki oyunu ile rakibin direncini erken kırdı.

İlk yarıyı Cuma, İsmail ve Onur’un golleri ile 3-0 önde tamamlayan Alacagücüspor ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulundurdu ve İsmail ve Onur’un ikinci gollerine Mehmet Şen ve Osman birer gollük katkı verdiler.

Sahadan 7-0 galip ayrılan Alacagücüspor 27 puanla liderliğini sürdürürken İskilipgücüspor 10 puanda kaldı.