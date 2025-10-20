Gelişim Liginde Çorum FK U 17 takımı beşinci maçından da galibiyet ayrılarak yoluna namağlup lider devam ediyor.

Cumartesi günü Keçiörengücü takımını konuk eden Çorum FK ilk yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında rakibi önünde kontrolü eline geçiren kırmızı siyahlı takım 61. dakikada Furkan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde Keçiörengücü beraberlik için baskı kurdu ancak rakibine gol izni vermeyen Çorum FK U 17 takımı 90. dakikada Doruk’un attığı golle skoru 2-0 yaptı ve rahatladı.

Çorum FK U 17 takımı ligdeki beşinci maçından da galibiyet ayrılarak grupta yoluna kayıpsız devam eden iki takımdan birisi olmayı başardı.