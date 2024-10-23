Trendyol 1. Lig’de güçlü futbol oynayan bir takımın olmadığını ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Şimdi baktığınız zaman lider Kocaeli takımı dahil şu an çok güçlü bir futbol oynamıyor. Galibiyetleri daha çok bireysel performanslar ön plana çıkartıyor. Biz tam tersi takım bunu yapmaya çalışıyoruz. Çorum maçında bunu başardık" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin 10. haftada oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Deplasmanda oynayacağı karşılaşma için taktik çalışma yapan Boluspor dizilişte 4-3-3 sistemini oturtmaya çalışıyor.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ufuk Kahraman, Çorum FK maçından 4-3-3 diziliş sistemiyle skor ürettiklerini dile getirdi.



"Çorum maçı itibariyle 4-3-3’e döndük"

İyi bir hafta geçirdiklerini dile getiren Kahraman, "İyi bir hafta geçirdik. Milli takımda olan Estrale, Naby eksik ama bu süreçte burada birlikte çalıştığımız oyuncularımızın antrenman performansını özellikle Çorum maçında sahaya yansıtması ve 3 puan kazanımı bizim için moral oldu. Evimizde zaten bu puanları almak zorundayız. Bir hedef belirliyorsak, bunu almak zorundayız ama biz deplasman puanlarını da almak istiyoruz. Önümüzdeki İstanbul maçının hazırlıklarına başladık. Tam kadro başladık. Burada sevindirici olan Babacar'ın sakatlık sürecini aşması tam anlamıyla hafta başından itibaren bizle beraber çalışmalara başlaması. Kalabalık bir kadroyuz. Bu bir taraftan benim için sevindirici. Mevkisel anlamda zorlanıyor muyum? Evet zorlanıyorum. O da güzel bir şey tabii ki. Çorum maçında uzun süreden bu yana 5-4-1 ve 5-3-2 oynayan bir Boluspor takımı var. Yine biz bu sistemi yine oynayacağız. Ama Çorum maçı itibariyle 4-3-3’e döndük. Bu 4-3-3 sistemi biraz daha bizim o kadro dinamiğine yatkın bir sistem ve diziliş. Bütün hafta boyunca, milli takım arasında buna çalıştık. Sahaya yansıdı skora yansıdı" diye konuştu.



"Zor bir ligdeyiz"

Ligin zor olduğunu ancak güçlü futbol oynayan bir takımın olmadığını söyleyen Ufuk Kahraman, "İstanbul'un maçını analiz ediyoruz. Hocalarım, ekibim İstanbul takımının güçlü yanlarını bana sunuyorlar. Hafta başından itibaren ona yönelik çalışıyoruz. Bu planı dediğim gibi hafta sonuna kadar karar vereceğim. Ona göre çalışmalarımızı yapacağız. İstanbul maçını da kazanmak istiyoruz. Takdir edersiniz ki şu an baktığınız zaman 18. sıradaki bir takım iki maç kazansa, play-off’un içine giriyor. Zor bir ligdeyiz. Bu sezon gerçekten kadro yapılanması anlamında bütün takımlar iyi durumda. Güçlü futbol oynayan takım var mı? Şimdi baktığınız zaman lider Kocaeli takımı dahil çok güçlü bir futbol oynamıyor. Galibiyetleri daha çok bireysel performanslar ön plana çıkartıyor. Biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Çorum maçında bunu başardık. Takım oyunuyla bunu geçirdik. Bir de hedefimiz sürekli başarıyı getirebilmek. Takımla birlikte yapabilmemiz gerekiyor. Bunun peşindeyiz. İstanbul takımının maçını kazanmak istiyoruz ve arkasından Ümraniye daha sonra Bandırma sürecini de iyi geçirmek istiyoruz" dedi.