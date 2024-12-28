U 16 Liginde şampiyonu belirleyecek Çorum Anadolu FK ile Mimar Sinanspor takımları arasındaki maçı ilimiz bölgesel hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.

İl Hakem Komitesi hafta sonu oynanacak U 16 final grubu, U 15 ligi ve 2. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 16 FİNAL GRUBU: Çorumspor- Vefa Gençlikspor: Yunus Emre Tok, Taha Rahmi Atılgan, Olcay Çetin. Çorum Anadolu FK-Mimar Sinanspor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Mevlüt Dişçeken, Erdem Okumuş.

U 15 LİGİ: Gençlerbirliği- Hattuşa Gençlik: Atahan Demir, Tunahan Cingöz, Merve Kızılkaya. İskilipgücüspor- İskilipspor; Tunahan Çağrı Zengin, Serhat Emin Arduç, Yunus Emre Yeşil. Osmancık Kandiberspor- İl Özel İdarespor: Ömür Soytemiz, Meriç Devran Demiral, Hasanberk Soytemiz. Çorumspor- Çorum Anadolu FK: Nuriye Çınar Bal, Güler Karabörk, Yusuf Coşkun. Vefa Gençlikspor- Alaca Belediyespor: Abdullah Enes Gökgüneş, Feyzanur Çıtak, Esranur Özdemir. HE Kültürspor- Sungurlu Belediyespor: Elvan Mert Armutcu, Zehra İşeri, Mahmutcan Doğan.

2. AMATÖR KÜME: Oğuzlar Belediyespor- Sungurlu Belediyespor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Erdem Okumuş, Mücahit Coşgun. Kargıserispor- Düvenci Belediyespor: İlhan Aycan, Muhammed Fatin Karagöz, Yunus Emre Günaydın. Bayat Belediyespor- Dodurga Belediyespor: Muammet Tekmen, Yunus Emre Tok, Recep Talha Arslaner. Buharaspor- Mecitözü Gençlerbirliği: İsmail Sırma, Mevlüt Dişçeken, Yiğit Eymen Asiltürk.