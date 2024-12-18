Uzman Fizyoterapist Beril Metin’in kurucusu olduğu Lotus Fizyoterapi ve Egzersiz Merkezi hizmete girdi.

2020 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nden mezun olan Beril Metin, 2024 yılında mezun olduğu üniversitede yüksek lisansını yaptıktan sonra alanıyla ilgili eğitimlere de katıldıktan sonra kendi merkezini açtı.

Üçtutlar Mahallesi Anadolu 5. Sokak Mumcu Residences Numara 22/1 adresinde hizmete giren merkezde ortopedik rehabilitasyon, boyun fıtığı, bel fıtığı, kronik ağrılar, donuk omuz, kas yırtıkları, ön çapraz bağ yaralanması, romatizmal hastalıklar, manuel terapi, reformer pilates, mat pilatesi, klinik pilates, hamile pilatesi, nörogelişimsel yoga, skolyoz tedavisi, duruş bozukluğu gibi hizmetler veriliyor.

Beril Metin, Lotus Fizyoterapi ve Egzersiz Merkezi’nin 21 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’de açılışını yapacaklarını belirterek, açılışa tüm Çorumluları davet etti.