BAL temsilcimiz Mimar Sinanspor’un sahasında Çubukspor’u yendiği maçın ardından yaşanan arbedeyi Emniyet güçleri biber gazı sıkarak yatıştırdı.

Grupta şampiyonluk mücadelesi veren ve 19 maçtır yenilmeyen Çubukspor mutlak kazanmak için geldiği Mimar Sinanspor deplasmanında son dakikalarda yediği golle mağlup olunca maç boyunda gerilim yaşadılar.

Sarı Lacivertli misafir takım teknik heyet ve futbolcuları bu şok mağlubiyetin ardından kenar yönetimin yaptığı sözlü sataşmanın ardından başlayan tartışmalar karşılıklı kavgaya dönüştü.

Mağlubiyetin üzüntüsü ile gerilimi başlatan Çubukspor teknik heyetinden bir isim Mimar Sinan futbolcuları arasındaki kavgaya Emniyet güçleri müdahale etti.

Tarafları ayırmakta zorlanan Emniyet Güçleri son çare olarak biber gazı sıkmaya başladı. Biber gazlı müdahelenin ardından Çubukspor’lu futbolcular soyunma odasına yöneldiler.

Tarafların ayrılması ve Çubukspor’un soyunma odasına gitmesinin ardında Mimar Sinanspor takımı 11 hafta sonra gelen galibiyet sevincini saha içinde yaşadılar