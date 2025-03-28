Mimar Sinanspor As Başkanı Batuhan Eray, haftalar süren galibiyet hasretine böylesine zorlu bir maçta son verdikleri için çok mutlu olduklarını ancak maç sonu yaşananların kulüplerinin ile hiç bir alakası olmamasına karşın sosyal medyada bugüne kadar hiç bir haberlerini yapmayanların bu yaşananları yayınlamasına anlam veremediklerini söyledi.

Eray konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında çok zorlu Çubukspor maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek ‘Kendi evimizde kendi sahamızda bu şehrin evlatlarıyla birlikte sahadan galip ayrıldığımız müsabakanın sonunda Çubuksporlu antrenör ve sporcuların kaybetmenin ve şampiyonluk iddialarının bitmesi ile maç sonu sporcu ve antrenörlerimize yaptıkları sözlü sataşmaları karşılık bulamayınca fiziki eyleme dönüşmüştür. Bu durum neticesinde saha içi gerginlikler yaşanmış bu yaşanan gerginlikler kısa sürede son bulmuştur.

Yaşanan tatsız olayların en başından en sonuna hiç bir şekilde sorumlusu kulübümüz değildir. Hal böyle iken sosyal medyada bu güne kadar bizleri destekleyen tek bir paylaşımı dahi söz konusu olmayan başarılarımızdan asla bahsetmeyen herşeyin ötesinde biz şehrimizi imkansızlıklarla temsil etmeye çalışırken bir hayr duası etme tenezzülünde bulunmayıp Allah razı olsun diyemeyenler tevazu ve samimiyet göstermeyenler artık saygı duymamayada karar vermiştir.

Bu gün belli ki birileri tarafından yönlendirilip bu durumu bir kriz ortamına çevirme düsüncesindedirler. Fakat bilinmelidir ki hiç bir paylaşım hiç bir söylem gerçekleri göz ardı ettirmez. Buradan sizlere nacizane tavsiyem bizleri tanımanız için bizim bulunduğumuz mahalleye bizim baktığımız gözden bizim baktığımız mercekten bakmanız ve en önemlisi bizlerin yanında olup anlayabilmeniz gerekmektedir. Aksi halde sizin gözler, sizin gözlükler, sizin mercek hep karanlık bakacak, vebaliniz ağır olacaktır.. Milliyetçilik memleketçilikten başlar memleketinizin takımına sahip çıkmak boynunuzun borcudur’ dedi.