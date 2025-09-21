Ticaret Bakanı Ömer Bolat, marketlerin pazar günü kapalı olup olmayacağına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) talebi üzerine gündeme gelen konuyla ilgili konuşan Bakan Bolat, düzenleme için üst meslek kuruluşlarının ortak teklifinin şart olduğunu vurguladı.

"VALİLİKLER TARAFINDAN DA BELİRLENEBİLİR"

Türkiye gazetesine konuşan Bolat, "Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Mevcut durumda bakanlığımıza üst meslek kuruluşlarınca hazırlanmış ortak bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, perakende işletmelerin çalışma saatleri il düzeyinde valilikler tarafından da belirlenebilir." dedi.

ÖNERİ TÜRKİYE PERAKENDECİLER FEDERASYONU'NDAN GELMİŞTİ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan (TPF), marketlerin pazar günleri kapalı olması önerisinde bulunmuştu.

TPF, 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu'nda öne çıkan önerilerden biri pazar günleri marketlerin kapalı olması yönünde oldu. Bu önerinin çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmesini mümkün kılarak, sosyal hayatla iş hayatı arasında denge kurulmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

Sürdürülebilir istihdamda sorunlar yaşandığı belirtilen raporda, perakende sektöründe çalışanların pazar günü aileleriyle tatil yapamadıkları için sektörü kalıcı iş olarak görmedikleri vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini, sektörde sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini ve küçük esnafı kalkındıracağını belirterek, "Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu tatilinin aile bağlarını güçlendireceğini vurgulayan Düzgün, "Bu birbirinden uzaklaşmış hayatlar aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Bu durum sürdürülebilir istihdamı da olumsuz etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi çok değerli bir çerçeve çizmiştir. Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.