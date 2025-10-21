Çorum Masa Tenisi hakemleri yeni sezon öncesi seminerden geçti.

18 Ekim cumartesi günü Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen semineri Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi ve Sivas Bölge Uluslararası hakemi Aydın Arslandoğan tarafından ilimiz masa tenisi hakemlerine dersler verildi.

Önce değişen oyun kuralları hakkında bilgi veren Arslandoğan hem teorik hem uygulama içeren seminer sonunda mevcut oyun kurallarıda yeniden gözden geçirildi ve Çorum masa tenisi hakemleri yeni sezona hazır hale geldiler Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör ilimiz hakemleri adına son derece verimli geçen bu organizasyona ev sahipliği yapan Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi yönetimi ve görevlilerine ve seminer eğitmeni Aydın Arslandoğan ve çorum hakemlerine teşekkür etti.