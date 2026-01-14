Masa Tenisinde milli takım kamp kadroları açıklandı.

Çorum’dan değişik kulüplerden dokuz sporcu ve dört antrenör bu kamplarda çalışacaklar. Masa Tenisi milli takımı ilk kampı 16-24 oçam tarihlerinde Ankara Şekerspor tesislerinde Minikler ve küçükler ile başlayacak, 20-27 ocak tarihleri arasında ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonunda yapılacak.

16-24 Ocak tarihleri arasında Ankara Şekerspor tesislerinde yapılacak olan minikler ve küçükler masa tenisi milli takım kampına Çorum Gençlikspor kulübünden Furkan Konyalı ve Muhammed Emre Kantik ile birlikte geçen yıl Çorum adına şampiyon olan bu sezon başı Fenerbahçe kulübüne transfer olan Derin Mülazım ile Çorum Belediyespor kulübünden Şeyhmus Kaplan milli takımda sporcu olarak çalışacak. Çorum Arenaspor antrenöre Sedef Kuşgöz ise antrenör olarak kampta görev yapacak.

20-27 Ocak tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan olacak yıldızlar ve gençler milli takım kampında ise Çorum Arenaspor’dan Ahmet Çelik Yıldızlar Aybüke Banu Şimşek ve Asuda Banu Şimşek ile gençlerde Çorum Belediyespor’dan ise Berk Öztoprak ve Muhammet Ali Atakul genç erkeklerde kampta mücadele edecek.

Gençler milli takımında ise antrenör olarak Çorum Gençlikspor’dan Muammer Kaya ve Derya Bilgili ve Çorum Belediyespor’dan Ali Afşin Gül görev yapacaklar,