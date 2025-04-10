Küçükler Masa Tenisi ferdi ve takım Türkiye Şampiyonası Hitit Üniversitesi Spor Salonu’nda dün yapılan müsabakalar ile başladı.

Şampiyonanın açılış töreni Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız ve Spor Hismetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile davetlilerin katılımı ile yapıldı.

Şampiyonada grup müsabakalarında dereceye girenh 15 erkek ve 16 kız takımı mücadele ediyor. Erkeklerde Çorum Arenaspor A ve B takımları ile birlikte Fenerbahçe, Selçuklu Belediyespor, Yalova Belediye Gençlikspor, Amasya Kutlubey Okulları, Batman Belediyespor, İstanbul DSİ, Gaziantep Belediyespor, Çiltar MTSK, Karatay Belediyespor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Çiltar MTSK B, Karatay Belediyespor B ve Gaziantep Gençlikspor A takımları mücadele ediyor.

Kızlarda ise Çorum Arenaspor A ve B takımları ile Çorum Belediyespor kulübü sporcuları ferdi olarak mücadele ederken takımlarda Yalova Belediye Gençlikspor, Fenerbahçe, Batman Belediyespor, Mavi Egespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, KKTC, Selçuklu Belediyespor, Kutlubey Okulları, Silvan MTSK,. Merit Grup Real Mardin, Muğla Büyükşehir Belediyespor, Kayserispor, Kutlubey Okulları ve Lüleburgaz Zirvespor mücadele ediyor. İlk gün takım müsabakaları ile başlayan şampiyona pazar günü yapılacak ferdi müsabakalar ile sona erecek.