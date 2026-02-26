Okullararası Genç Kızlar A Dart’da Çorum şampiyonu olan İskilip Akşemsettin Anadolu Liseli öğrencileri, öğretmen ve idarecileri ilçe kaymakamı Ramazan Polat’ı ziyaret etti.

İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi Dart takımı Emine Acar, Elif Nur Acar, Sude Nur Ural ve Neziha Kızılırmak ile İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Süleyman Gökoğlu, Okul Müdürü Süreyye Uğur ve Beden Eğitimi Öğretmeni Galip Gül ile birlikte Kaymakam Ramazan Polat’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında katıldıkları il birinciliği müsabakaları hakkında bilgiler veren sporcular şimdi gruplarda ilimizi temsil edecekleri müsabakalara hazırlandıklarını belirterek Kaymakam’a destekleri için teşekkür ettiler.

Kaymakam Ramazan Polat ise şampiyonluğu kazanan okul yönetimi öğretmeni ve sporcularını tebrik etti.

Polat artık Çorum’u temsil edecekleri müsabakalarda başarılar diledi.

Ziyaret sonunda ise başarılı sporculara hediyeler verdi.