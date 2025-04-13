Mehmetçik Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu, Gençlik Merkezi’nin “Hayallerini Sahneye Taşı” isimli tiyatro yarışmasında birinci oldu.

Spor, müzik, edebiyat alanlarında ve özellikle de Erasmus Projeleri ile adından sıkça

bahsettiren Mehmetçik Anadolu Lisesi bu sefer tiyatro yarışmasında derece elde etti.

Öğrencilerin kurduğu tiyatro topluluğu öğretmen Erhan Çakır’ın da desteği ile iki ay boyunca yarışmaya hazırlandı.

İl Gençlik Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’nin düzenlediği 13–25 yaş arası “Hayallerini Sahneye Taşı” isimli tiyatro yarışması Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde 10 Nisan Perşembe günü yapıldı.

Çorum’daki okulların tiyatro gruplarının katıldığı yarışmada jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmenin ardından Mehmetçik Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu birincilik ödülüne lâyık görüldü.

Mehmetçik Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu haziran ayında Trabzon’da düzenlenecek bölge finalinde Çorum’u temsil edecek.

Mehmetçik Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğunun oyuncu kadrosunda; Zümra Tozlu, Merve Özkader, Ecrin Selçok, teknik ekipte ise; Umut Yağız Dilekçi, Zeynep Esila Çam, Merve Naz Eysan Hallı ve Ceylan Buğlem Özkaleli yer alıyor.