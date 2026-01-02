Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Çorum Şubesi, fethin 1395’inci yıl dönümü nedeniyle Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenledi.

Önceki akşam Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, SP İl Başkanı Şuayb Sarı, AGD Şube Başkanı Selim Cebeci ve vatandaşlar katıldı.

Sefa Kırcı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını AGD Şube Başkanı Selim Cebeci yaptı.

Sadece bir tarih hatırlamak için değil, bir ruhu diriltmek, bir bilinci tazelemek ve ümmet olmanın sorumluluğunu yeniden kuşanmak için bir araya geldiklerini belirten Selim Cebeci, “Mekke’nin Fethi; merhametin, adaletin ve teslimiyetin yeryüzüne yeniden hâkim oluşunun adıdır. Kudüs ise ümmetin kalbidir, izzetidir, onurudur. Bizler de bu gece hem fethin ruhunu hem de Kudüs’ün sarsılmaz direnişini aynı yürekle selamlıyoruz” dedi.

Ümmet coğrafyasının ağır bir imtihandan geçtiğini hatırlatan Cebeci, “AGD ve MGV olarak Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda icra edilen bu program, yıllardır olduğu gibi bu yıl da milletimizin manevi gündemini diri tutma gayemizin bir tezahürüdür. Afişlerimizde Kâbe ile Mescid-i Aksa’yı birlikte kullanmamız da işte bu iki mukaddes beldenin, davamızın merkezindeki yerini vurgulamaktadır.

Bu gecenin yalnızca bir anma değil, bir diriliş ve dayanışma buluşması olduğunu özellikle ifade etmek isterim. İçinde yaşadığımız zaman diliminde ümmet coğrafyası ağır imtihanlardan geçerken, bizlere düşen sorumluluk; fethin ruhunu kavramak, Kudüs’ün hakikatini haykırmak ve bu mücadelenin birer neferi olmaktır” diye konuştu.

Mavi Marmara Gazisi, Sumud Filosu Gönüllüsü Fikret Bayram’ın konuk olarak katıldığı programda Grup Çağrı ile Grup Sada ezgi dinletisi gerçekleştirdi.

Şiir dinletilerinin de yer aldığı program sonunda Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.