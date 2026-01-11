AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensupları ile buluştu.

Meydan Kafe'de düzenlenen kahvaltı programına Yakup Alar'ın yanısıra AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mustafa Torun, Nurettin Karaca ve Erol Taşkan da katıldı.

Kahvaltıda konuşan Yakup Alar, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olduğuna değinen Alar, "Gazetecilik yalnızca bir meslek değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Tarafsız ve ilkeli basın milletimizin gözü kulağı dili toplumun sesidir. Basın aynı zamanda demokrasinin sağlıklı işlemesinde vazgeçilmez unsurdur. Yönetimle vatandaşı buluşturan köprü rolündesiniz. Sizler sadece emek vermiyorsunuz, fedakarlık yapıyorsunuz, aynı zamanda can da veriyorsunuz" dedi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na göre 2025 yılında 128 gazetecinin görev sırasında hayatını kaybettiğini dile getiren Alar, "En çok da İsrail katletti. 2023 yılından bu yana toplamda 220 gazeteci Gazze şeridinde hayatını kaybetti.

Basınımızın ülkeye katkısının büyük ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Göremediklerimizi sizin sayenizde görüyoruz, sizler şehrimizin hafızasısınız. Bazen sevindiren bazen düşündüren ama her zaman gerçeğin peşinde olan bir görev yürütüyorsunuz. Bu emek bu gayret bizim için çok kıymetli, bizler eleştiriyi de öneriyi de demokrasinin bir zenginliği olarak görüyoruz inanıyorum ki karşılıklı anlayış ve samimiyetle şehrimiz için daha güzel işlere birlikte imza atacağız.” açıklamasında bulundu.