MHP İskilip İlçe Başkanlığı, partilileri iftarda ağırladı.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İskilip Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun devlet politikası haline geldiğini söyledi.

Sürecin bir an önce tamamlanacağını belirten Kayrıcı, "Ne gerekirse yapacağız ve süreci bitireceğiz. Allah'ın izniyle tünelin ucunda ışık görünüyor. Buradaki beraberliği Türkiye'nin her yerinde sağlamamız gerekiyor." dedi.

İskilip'in gelişebilmesi için organize sanayi bölgesi ve İskilip-Tosya kara yoluna ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kayrıcı, bu iki yatırımın ilçeye kazandırılması için elinden geleni yapacağını kaydetti.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da, partinin 57 yıl önce kurulduğunu belirterek, "MHP, siyasi hayatı boyunca oyun kurmuş, oyun bozmuş fakat oyun oynamamıştır. Büyük hamleleri, büyük çıkışları büyük liderler yapar. Siyaset korkakların işi değildir. Cesaret, göstermeyi gerektirir. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi de böyle yapmıştır." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye"nin mümkün olduğunu vurgulayan Çıplak, "Bizim çağrımız kavgaya değil kardeşliğedir. İhanete değil istiklale çağrıdır. Biz inanıyoruz ki terör biterse millet kazanır, gelecek nesiller kazanır, Türk milleti kazanır." ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından davetliler oruçlarını açtı.