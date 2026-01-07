Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlatılan “Hayırlı Günler Komşum” ve “Derdiniz Derdimizdir” temalı saha çalışmaları kapsamında Sungurlu’ya bağlı Kavşut köyünü ziyaret etti.

İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak öncülüğündeki İlçe Başkanı Ethem Alaf’ın da bulunduğu MHP heyetinin ilk durağı Kavşut köyü oldu. Heyet, Köy Muhtarı Arif Akbabaoğlu ve köy sakinleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı. Ziyarette vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirilirken, köy halkının talep ve beklentileri dinlendi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP teşkilatları olarak vatandaşlarla birebir temas kurmaya büyük önem verdiklerini belirterek, “Hanelere misafir olmak, hemşehrilerimizin hâl ve hatırını sormak, dertleriyle dertlenmek ve çözüm üretmek en temel sorumluluğumuzdur” dedi.

Çıplak, köy sakinleriyle ülkenin geleceği, şehrin gelişimi ve milletin ortak idealleri üzerine verimli istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selamlarını da ilettiklerini kaydetti.

Ziyaretin sonunda Kavşut köyü Muhtarı Arif Akbabaoğlu başta olmak üzere tüm köy halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Çıplak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

