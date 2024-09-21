Memur Sen İl Temsilcisi ve EğitimBirSen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, yaptığı açıklamada, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a cevaplaması için 4 tane soru sorduklarını ancak bu soruların hiçbirine cevap alamadıkları gibi yine talihsiz açıklamalarına şahitlik ettiklerini belirtti.

Temsil etmekten onur ve gurur duydukları merhum Mehmet Akif İnan ve yol arkadaşlarının kurmuş olduğu EğitimBirSenve MemurSen olarak kamu çalışanlarının hak, emek ve özgürlük mücadelesini her platformda dile getirdiklerini ve yıllarca çözülemeyen sorunlarını yetkili olduğu dönemlerde kazanıma çevirip aynı kararlılıkla kuruluş ilkelerinden vazgeçmeden yoluna devam bir sendika olduklarını kaydeden Fatih Okumuş açıklamasında şunları dile getirdi:

"Sendikal alanda emek ve özlük haklarımızı savunmanın yanı sıra toplumsal olaylara kulaklarını tıkamayan, medeniyet değerlerimize yapılan saldırıları gündeme getiren; darbelere, vesayete, 28 Şubat'a, 15 Temmuz'a, e-muhtıraya ve yasakçı zihniyete karşı dik duruş sergilemiş ve bunlarla mücadeleye devam eden Türkiye'nin ve Çorum'un en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Beyan ettiğiniz gibi eleştiri en doğal hakkımızdır, bizlerde aynı şekilde eleştirilebiliriz. Ancak bir milletvekili olarak sorularımıza cevap ver(e)meyip, yakışıksız ifadeler ve ithamlarla, hem şahsımı hem de temsil ettiğim sendikayı suçlamayı tercih etmeniz konuyu mecrasından çıkararak tabiri caizse topu taca attığınızı göstermektedir. Biz, bize yakışan şekliyle size cevap veriyoruz:Eğitim camiamızın sorunlarını bir kenara bıraktığımızı ve birçok maddede beklenti içinde olduğunuzu beyan ettiğiniz konularla ilgili, göreve geldiğimiz 2022 yılı sonundan bugüne kadar yapmış olduğumuz sendikal faaliyetleri okumanızı öneriyoruz. Tüm eleştirilerinizin cevabını görmüş olacaksınız.Yalnız üzüldüğümüz bir hususu özellikle belirtmek isteriz. Bir milletvekili olarak danışmanlarınıza hiç araştırma yaptırmadan yüzlerce haber ve sosyal medya paylaşımına rağmen bize karşı önyargılı olmanızdır. Eğer araştırma yap(tır)mış olsaydınız, sendikal faaliyetlerimizin yanı sıra eğitim çalışanlarımızın mesai dışında bir araya gelmesine vesile olan ve takdir toplayan etkinliklerin tüm faaliyetlerimizin %10'una bile denk gelmediğini görmüş olacaktınız. Yoksa tüm bu eleştiriler eğitim çalışanlarımızın bu tür etkinliklere katılmasından dolayı duyduğunuz rahatsızlıktan mı? Size ne gibi bir zararı var?Sivil toplum kuruluşu olarak; Narin kızımızın cinayetiyle ilişkilendirdiğiniz Maarif Modelini uygulayan tüm eğitim çalışanlarımızı zan altında bıraktığınız bir konu hakkında, soru sormamızı avukatlık yapmaya benzetmeniz yine sizin ifadenizle "eleştiri en doğal hakkınız" ifadenizle çelişmiyor mu?Bizim geleneklerimizde sizin iddia ettiğiniz gibi kimse koltuğa oturtulmaz. Eğer "kişi kendinden bilir işi" diyerek danışmanlarınız araştırma yapmamışsa, güzide basınımız ve sosyal medya hesaplarından hangi sendikalarda seçim yapılıp yapılmadığını rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Yine de koltuğa oturtuldu derseniz tutanaklar Seçim Kurulunda mevcut oradan talep edebilirsiniz. Bizi talimat verdiklerinizle karıştırmayınız lütfen.Toplumun büyük bir çoğunluğunun memnun olduğu MESEM ile milli ve manevi değerlerimizin birlikte ele alındığı ÇEDES uygulamasına "çocuklarımızın geleceğini karartan" ve "onları ölüme iten projeler" ifadelerini kullanmanız toplumun tüm kesimlerini dinlemediğinizi de açıkça göstermektedir. Yoksa toplumun büyük bir bölümünün rahatsız olmaması mı sizi rahatsız ediyor? Sözün özü; "herkes kendi işini layıkıyla yapmalı" derken doğru bir tespitte bulunmuşsunuz. Tüm sorularınızı ve daha fazlasını cevapladığımıza göre asıl konumuza geri dönebiliriz.

Sayın Vekil;Jimnastik gösterisinde giyilecek kıyafetin mevzuatta yeri var mıdır? Varsa (ki yok) kamuoyunu aydınlatır mısınız?Çocuklarımızın beden eğitimi derslerinde giydiği ve mevzuatta yeri olan eşofmandan neden bu kadar rahatsız oldunuz? Eşofman giymelerinin jimnastik için engeli nedir?Tüm Türkiye'nin lanetlediği Narin cinayeti ile Maarif Modeli arasında nasıl bir bağlantı var?Hangi belge ve bulgulara dayanarak, Milli Eğitim Bakanlığını ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü bir cinayetle ilişkilendirip zan altında bırakıyorsunuz?sorularına cevap bekliyor, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." (Haber Merkezi)