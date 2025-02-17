Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, gazetemizin kuruluşunun 35. Yıl dönümü nedeniyle Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret etti.

Nice yıllar temennisinde bulunan Milletvekili Tahtasız, “Halkın bilinçlenmesi adına yapmış olduğunuz sağduyulu yayından dolayı teşekkür ediyorum. 35 yıldır Çorum’un önünü açacak, halkı doğru bilgilendirme adına katkılarınız büyüktür. Böyle devam edeceğine de canı gönülden inanıyorum” dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın bir Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında sarfettiği "Devlet olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra memnuniyetsizlik varsa, gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın sözlerine de tepki gösteren Tahtasız, “Talihsiz bir konuşma. Hem sağlıkta hem de tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki şiddeti kınıyoruz. Ne yapsak hakları ödenmez. Kendisi milletimizden ve sağlık çalışanlarından özür dilemelidir” diye konuştu.