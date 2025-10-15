Arca Çorum FK’da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş milli aranın takıma çok iyi geldiğini söyledi.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş dünkü antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Takımın şuanki durumundan oldukça memnun olduğunu ifade ederek açıklamalarına başlayan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, takımın günden güne pozitife giden bir oyunu olduğunun da altını çizdi.

Zaman zaman oyunun içerisinde değişiklikler olduğunu da ifade eden genç teknik adam, “Geliştirmemiz gereken durumlar ve oyunun içerisinde sabitleyeceğimiz durumlar var. Bunları da zamanla aşacağımızı düşünüyorum. Çok kaliteli bir oyuncu grubuna sahibim. Milli ara bizim için çok değerli oldu.

Bu arada güzel bir antrenman programı geçirdik. Hatayspor maçı ile birlikte de kaliteli ayaklarımız ile güzel oyunumuzu daha da güzelleştirmek istiyoruz” dedi.Açıklamasının devamında Hatayspor maçı ile ilgili de konuşan Çavuş, “Pazartesi gününden itibaren Hatayspor maçının hazırlıklarına başladık. Deplasmanda oynayacağımız bir maç. 3 puana talip olduğumuz bir karşılaşma. Teknik heyet olarak biz ve oyuncularımızda bunun farkındayız. Biz iyi bir şekilde hazırlanıp 3 puanla dönmek istiyoruz” dedi.

Çorum FK’nın ikinci yarılarda oyundan düştüğü ile ilgili gelen soruya cevap veren Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, “Bu durumu 2 şekilde izah edebiliriz. Benim geldiğim günden itibaren 3 maça çıktı. Bu maçlarda fiziksel olarak düşmemizin sebebi birazda rakiplerin bize gösterdiği durumdan kaynaklı. Fizik gücümüzü rakibe göre değil, kendimize göre ayarlamamız lazım. Fizik gücümüzü arttırıp iyi oyunumuzu daha uzun dakikalara yaymalıyız. Bunun için de sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bir de, ilk yarı skoru alınca ikinci yarıda skoru tutma etkisi de var. Dediğim gibi istekli ve arzulu oyunumuzu daha uzun dakikalara yaymak zorundayız. Bu yönde de ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Hatayspor maçı ile birlikte de bunu gözlemleyeceksiniz” dedi.