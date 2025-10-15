Arca Çorum FK’nın tecrübeli orta saha oyuncusu Pedrinho, takımın ligdeki performansına ilişkin uzun bir maratonun başında olduklarını ve her geçen gün daha iyi olacaklarını söyledi.

Pedrinho dünki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Maç maç bakmalıyız. Her geçen hafta daha da iyi olacağız. Geçen sezon Gençlerbirliği sezona istedikleri gibi başlayamamıştı ama sabırlı bir şekilde yükselişe geçtiler. Bizim de aynı şekilde istikrarlı bir grafik çizmemiz gerekiyor. Bu yüzden sabırlı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Pedrinho, “Taraftarımıza güvenmelerini söylüyorum. Hep birlikte bu süreci aşacağız. Onların desteği bizim için çok önemli” dedi.