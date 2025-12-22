Çorumlu milli takım Teknik Direktörü Ramazan Karacif, Çorum Sağırlarspor Kulübü’nü ziyaret etti.

İşitme Engelliler Milli takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif Japonya’da yapılan Olimpiyatlarda şampiyonluk kazanmıştı.

Bir dizi ziyaret için Çorum’a gelen Ramazan Karacif beraberinde Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte Çorum Sağırlarspor kulübünü ziyaret etti.

Burda Başkan Mürsel Barıldar ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Ramazan Karacif burda sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sağırlarspor Kulübü Başkanı Mürsel Barıldar ziyareti nedeni ile Karacif’e teşekkür etti ve kendisinin başarıları ile gurur duyduklarını söyledi. Ziyaret sonunda ASKF Başkanı Ferhat Arıcı Ramazan Karacif’e Çorum FK forması hediye etti.