Kadınlar Voleybol 2. Ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor 14 maçında onuncu galibiyetini Bayburt Gençlik Merkezi karşısında 3-0’lık skorla aldı.

Cumartesi günü Yeni Bayburt Spor Salonunda oynanan maçın ilk seti çekişmeli geçti.

Temsilcimiz bu sette yaptığı bireysel hatalar ile rakibine sete ortak etti ancak son bölümde kontrolü eline aldı ve bulduğu sayılarla bu seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette ise maça ağırlığını erken koyan Osmanncık Sultanları bu seti 25-13 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette te kontrolü elinden hiç bırakmayan Osmancık Belediyespor bu setide 25-13 alarak maçtan 3-0 galip ayrılarak üç puanla ayrılarak 14. maçında onuncu galibiyetini alarak 30 puanla üçüncü sıradaki yerini sağlama aldı. Ev sahibi Bayburt Gençlik Merkezi takımı ise 7 puanla onuncu sırada yer aldı,